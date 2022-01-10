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Gündem Ankara'da tek seferde ele geçirilen en fazla tarihi eser
Gündem

Ankara'da tek seferde ele geçirilen en fazla tarihi eser

Ankara'da düzenlenen operasyonda, 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 16:09:00 - 2022-01-10 16:12:33
Ankara'da tek seferde ele geçirilen en fazla tarihi eser

Ankara'da düzenlenen operasyonda, 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesinde yüklü miktarda tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

İhbar üzerine M.Ç'nin kullandığı otomobili takibe alan ekipler, ilçe girişinde aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 16 bin 398 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, aynı nitelikte 399 takı olmak üzere 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi.

Eserlerin, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ç'nin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin, Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edileceği belirtildi.

 

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