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Aktüel Ankara’da tam bilet, öğrenci bilet ücretleri ne kadar oldu?
Aktüel

Ankara’da tam bilet, öğrenci bilet ücretleri ne kadar oldu?

Ankara toplu taşıma ulaşım ücret tarifesi son dakika haberleri Ankaralı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. CHP yönetimindeki İstanbul’da toplu taşımaya gelen yüzde 39 zamıdan sonra bu kez Ankara’da toplu taşıma ücretlerine okkalı zam yapıldı. Ankara’da toplu ulaşıma zam... EGO bilet fiyatları ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 10:08:00 - 2021-12-27 10:10:00
Ankara’da tam bilet, öğrenci bilet ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul İETT otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? Yeni zamla 4,03 TL olan tam elektronik bilet 5,48 TL'ye; 1,96 TL olan öğrenci bileti ise 2,66 TL'ye çıktı. İstanbul'dan sonra CHP'nin yönetimindeki Ankar'da da toplu taşımaya büyük zam geldi. Ankara'da toplu taşımada tam ve öğrenci bilet fiyatları...

Ankara’da tam bilet, öğrenci bilet ücretleri ne kadar oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, tam bilet ücretinin 4,5 liraya, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2,5 liraya yükseltilmesi kararının UKOME gündemine sunulacağını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda, ulaşım tarifesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak ortalama bir fiyat artışı düşünüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

Ankara öğrenci aylık bilet fiyatı

"Yeni tarifeye göre tam bilet ücretinin 4,5 lira, öğrenci aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 lira, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2,5 lira, aktarma ücretlerinin ise bu tutarların yarısı kadar belirlenerek 2022 yılı ocak ayında uygulanmak üzere UKOME gündemine alınıp karara bağlanması düşünülmektedir. Bununla birlikte, çevre ilçelere ulaşım sağlayan otobüsler için de merkeze uzaklık oranına göre kilometre bazlı yeni bir fiyat düzenlemesi yapılacaktır."

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