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Ankara’da takla atan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir araç takla atarak tarlaya uçtu.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:10
Ankara’da takla atan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.


Nallıhan ilçesinde Nallıhan-Ankara karayolunda yol çalışması nedeniyle atılan mucurda 2 günde 2 kaza gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Nallıhan istikametine seyreden panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların sağlık ekipleri ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağladı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:10
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