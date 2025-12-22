Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ 22 Aralık su kesinti saatleri

Kuraklık ve artan su tüketimi, büyük şehirlerde su kesintilerine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Başkent Ankara’da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde su akışında yaşanan sorunlar, vatandaşları “Sular kesildi mi, ne zaman gelecek?” sorularına yöneltti. Arıza ve bakım çalışmalarıyla birlikte su basıncında düşüş yaşanabileceğine yönelik uyarılar yapılırken, kesintilerin hangi bölgeleri kapsadığı ve ne kadar süreceği merak konusu oldu. Peki, sular ne zaman gelir?

ASKİ’den su kesintisi açıklaması

ASKİ tarafından yapılan açıklamada, Ankara genelinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintileri ile basınç düşüşleri yaşanabileceği bildirildi. Açıklamada, kuraklık ve yoğun su kullanımının su arzını geçici olarak etkilediği vurgulandı.

Ankara sular ne zaman gelir?

MAMAK

Arıza Tarihi: 21.12.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 22.12.2025 04:00:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (21.12.202/22.12.2025) tarihinde Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Mehtap , Tuzluçayır,Türközü, Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General zeki doğan, Saimekadın, Mutlu, Kutlu,Aşık Veysel,Ege, Cengizhan ,Fahri Korutürk, Zirvekent, Akşemsettin,Duralialıç, Boğaziçi,Abidinpaşa,Balkiraz, Şafaktepe,mahallelerinde 16.10 – 04.00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Mehtap , Tuzluçayır,Türközü, Şahinte,Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General zeki doğan, Saimekadın, Mutlu, Kutlu,Aşık Veysel,Ege, Cengizhan ,Fahri Korutürk, Zirvekent, Akşemsettin,Duralialıç, Boğaziçi,Abidinpaşa,Balkiraz, Şafaktepe,mahallelerinde

SİNCAN

Arıza Tarihi: 21.12.2025 23:50:00

Tamir Tarihi: 22.12.2025 23:50:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle Sincan ilçesinin bazı mahallelerinde su basıncında geçici olarak düşüş, yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekiplerimiz, sürecin en kısa sürede normale dönmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi, Beyobası Mahallesi, Çokören Mahallesi, Maliköy Mahallesi ve üst kotlar.

AKYURT

Arıza Tarihi: 20.12.2025 08:20:00

Tamir Tarihi: 22.12.2025 13:00:00

Detay: Kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarımızda yaşanan azalmadan dolayı su kesintisi yapılacaktır. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.

Etkilenen Yerler: Beyazıt Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Atatürk Mahallesi