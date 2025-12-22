  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!

İslam Memiş’in net mesajı: zengin olacağım falan diyenler dikkat, güzel oynatıyorlar diye iddia etti! Ne değişecek?

Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Alevi derneği seçiminde kavga

30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek

Cimbom'dan gövde gösterisi

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

Türk Hava Yolları'ndan Fransa’da dev hamle: Take-Off 2026 Programı'nı başlatma kararı aldı

Petrol zengini olmasına rağmen Irak, nakit fakiri devlet: Bağdat ekonomisi alarm veriyor

CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!
Yaşam Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ 22 Aralık su kesinti saatleri
Yaşam

Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ 22 Aralık su kesinti saatleri

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ 22 Aralık su kesinti saatleri

Türkiye kurak geçen yaz mevsiminin ardından yağışlara hasret kaldı. Öyle ki bazı bölgelerde barajlarda sular neredeyse tükendi. Vatandaşların en büyük korkusu ise su kesintileri. Peki, Ankara’da bugün yani 22 Aralık’ta sular ne zaman gelecek?

Kuraklık ve artan su tüketimi, büyük şehirlerde su kesintilerine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Başkent Ankara’da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde su akışında yaşanan sorunlar, vatandaşları “Sular kesildi mi, ne zaman gelecek?” sorularına yöneltti. Arıza ve bakım çalışmalarıyla birlikte su basıncında düşüş yaşanabileceğine yönelik uyarılar yapılırken, kesintilerin hangi bölgeleri kapsadığı ve ne kadar süreceği merak konusu oldu. Peki, sular ne zaman gelir?

 

ASKİ’den su kesintisi açıklaması

ASKİ tarafından yapılan açıklamada, Ankara genelinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintileri ile basınç düşüşleri yaşanabileceği bildirildi. Açıklamada, kuraklık ve yoğun su kullanımının su arzını geçici olarak etkilediği vurgulandı.

 

Ankara sular ne zaman gelir?

MAMAK

Arıza Tarihi: 21.12.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 22.12.2025 04:00:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (21.12.202/22.12.2025) tarihinde Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Mehtap , Tuzluçayır,Türközü, Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General zeki doğan, Saimekadın, Mutlu, Kutlu,Aşık Veysel,Ege, Cengizhan ,Fahri Korutürk, Zirvekent, Akşemsettin,Duralialıç, Boğaziçi,Abidinpaşa,Balkiraz, Şafaktepe,mahallelerinde 16.10 – 04.00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

 

Etkilenen Yerler: Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Mehtap , Tuzluçayır,Türközü, Şahinte,Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General zeki doğan, Saimekadın, Mutlu, Kutlu,Aşık Veysel,Ege, Cengizhan ,Fahri Korutürk, Zirvekent, Akşemsettin,Duralialıç, Boğaziçi,Abidinpaşa,Balkiraz, Şafaktepe,mahallelerinde

 

SİNCAN

Arıza Tarihi: 21.12.2025 23:50:00

Tamir Tarihi: 22.12.2025 23:50:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle Sincan ilçesinin bazı mahallelerinde su basıncında geçici olarak düşüş, yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekiplerimiz, sürecin en kısa sürede normale dönmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi, Beyobası Mahallesi, Çokören Mahallesi, Maliköy Mahallesi ve üst kotlar.

 

AKYURT

Arıza Tarihi: 20.12.2025 08:20:00

Tamir Tarihi: 22.12.2025 13:00:00

Detay: Kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarımızda yaşanan azalmadan dolayı su kesintisi yapılacaktır. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.

Etkilenen Yerler: Beyazıt Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Atatürk Mahallesi

Anadolu'da Kuraklık Alarmı
Anadolu'da Kuraklık Alarmı

Gündem

Anadolu'da Kuraklık Alarmı

Mansur'un ABB'sine su kesintisi sorusu: Gelen cevap vatandaşı isyan ettirdi
Mansur'un ABB'sine su kesintisi sorusu: Gelen cevap vatandaşı isyan ettirdi

Gündem

Mansur'un ABB'sine su kesintisi sorusu: Gelen cevap vatandaşı isyan ettirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23