Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

CHP-İP ve HDP’nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın şeffaflık vaadiyle canlı yayında yaptığı göstermelik ihaleleri tartışılıyor. Büyükşehrin yeşil alanlarının bakım ve onarımlarına ilişkin ihaleleri canlı yayında paylaşan Mansur Yavaş’ın daha sonra kapalı kapılar arkasında teklif bile vermeyen firmalara ihale verdiği iddia edildi. Yavaş’ın bu tutumunun ahlaki olmadığı belirtiliyor.

Yavaş’a zor sorular

Büyükşehir AK Parti grubu bu yöndeki iddiaları belediye meclisine taşıdı. AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanı Mümin Altunışık, belediye ihalelerinin canlı yapıldığını ancak ihalelerin başka firmalara verildiğini iddia etti. Canlı yayında yapılan ihalelere katılarak en yüksek kırımı veren firmaların ihaleyi almadığını öne süren Altunışık, mecliste Yavaş’a şu soruları yöneltti: “Bu ihalelerin kaç tanesini canlı yayında, kaç tanesini kapalı kapılar arkasında verdiniz? (Mansur Yavaş) 24 firmanın girdiği ihaleyi katılımcıların herhangi birine vermezken hiç katılmayan bir firmaya verdi mi? Evet biz söyleyelim hiç katılmayan bir firmaya ihale verdiniz. Ayrıca şunu da merak ediyoruz. Kaç ihaleyi kapalı kapılar arkasında başka firmalara verdiniz? Kaç ihaleyi canlı yayındaki fiyatları değiştirerek verdiniz?”

Diyet borcu mu?

Öte yandan gerçekleştirilen ihalelerdeki bazı sonuçlar Yavaş’ın seçimde kendini destekleyen siyasi partilere diyet borcunu da ortaya koyuyor. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı çok sayıda ihalede kazanan firmalar arasında İYİ Parti’nin Yenimahalle eski İlçe Başkanı Saim Ataman’ın da yer aldığı belirtiliyor. Ataman’ın yüzde 46 kırım ile 4 milyon 148 bin 160 bin TL bedel karşılığında ihale aldığı kaydedildi. Ataman’ın kırım fiyatı diğer verilen tekliflerin altında olması dikkat çekti. Bir başka ihalenin ise yüzde 63.40 kırım ile teklif sunan Çamlıdere Akkaya Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne karşılık yüzde 51.80 kırım veren Kuant Yapı’ya verilmesi merak ediliyor.

Eksik evraka ihale

Yine ihaleye girip de yüksek kırımdan fiyat veren bazı firmalara ihale verilmediği bunların yerine aynı ihaleye giren firmaların ihaleleri daha düşük kırımlarla aldıkları belirtildi. Bunların yanı sıra canlı yayın ihalesinde evrak eksiğinden dolayı elenen bir firmanın daha sonra belediye yöneticileri tarafından ‘evrakları tamamlayıp getir’ demesinin ardından ihale aldığı belirtildi.

Tamamı araştırılsın

AK Parti’den geçmiş birkaç yılı da kapsayan bir hamle geldi. AK Parti, 2016-2017-2018 ve 2019 yıllarında yapılan bu yöndeki ihalelerin araştırılması yönünde komisyon kurulması için belediye meclisinde önerge verdi. Meclis’ten oy birliğiyle geçen önerge ile belediye ihaleleri mercek altına alınacak. Öte yandan belediyede Mansur Yavaş ile resmi bir titri olmayan Hakan Bakkalbaşıoğlu arasındaki ilişki de sorgulanıyor. İddiaya göre Hakan Bakkalbaşıoğlu’nun belediye bünyesinde resmi yetkisi bulunmadığı halde ANFA’ya sıklıkta gittiği burada müteahhitlerle görüştüğü söyleniyor. Bu görüşmelerde Bakkalbaşıoğlu’nun hangi ihalenin hangi firmaya verilip verilmeyeceğine karar verdiği iddia ediliyor. Bakkalbaşıoğlu’nun da Yavaş’ın akrabası olduğu söyleniyor.

Yeni Şafak