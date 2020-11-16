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Gündem Ankara’da suçüstü yakalandı! Midesinden çıkanlar şoke etti
Gündem

Ankara’da suçüstü yakalandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ankara'da polisin suçüstü yakaladığı uyuşturucu satıcısı elindeki eroin paketlerini yuttu. Hastaneye götürülen uyuşturucu satıcısının midesinden endoskopi ile 4 gram ağırlığında iki paket eroin çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:43:00 -

Ankara'da Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak ve 7 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulunan Yunus A'yı (24) takibe aldı.

Bir süre sonra Mamak Başak Mahallesi Şehit Astsubay Erhan Yıldırım Parkı'na giden Yunus A'nın 06 ACZ 840 plakalı otomobille gelen üç kişiyle buluştuğunu gören ekipler harekete geçti.

Uyuşturucu satıcısı olduğundan şüphelenilen kişileri suç üstü yakalamak için "dur" ihtarında bulunan polisler, Yunus A. ile Suriye uyruklu Ali Muhammed Velid'i (27) kıskıvrak yakaladı.

Bu sırada bir kişi araçtan inerek yaya olarak kaçarken diğer kişi ise otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polisi görünce yuttuğu uyuşturucu hastanede çıkarıldı

Polis ekipleri uyuşturucu satıcısı Ali Muhammed Velid'in yakalanmadan önce bir şeyler yuttuğunu fark etti.

Bunun üzerine Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Velid'in iki paket uyuşturucu maddeyi yuttuğu ortaya çıktı.

Velid'in midesinden endoskopi yöntemi ile 4 gram ağırlığında iki paket eroin çıkarılırken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Gözaltına alınan şüpheliler ile uyuşturucu satışından elde edilen 130 lira ve iki paket eroin, Karapürçek Şehit Şükrü Can Kayadibi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Olay yerinden kaçan kişinin kullandığı otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, araç bir süre sonra terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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