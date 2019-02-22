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Ankara’da Sol’un tek adayı benim

31 Mart yerel seçimlerinde DSP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Haydar Yılmaz, Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 11:33
Ankara’da Sol’un tek adayı benim

 ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA  

1999-2004 yılları arasında CHP’den Çankaya Belediye Başkanı olarak seçilen ve görev yapan, 31 Mart seçimlerinde ise DSP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Haydar Yılmaz, Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, “Ankara’da solun adayı var mı? Yok. CHP’den aday gösterilen arkadaş şimdiye kadar CHP’liyim, ya da solcuyum demiş mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi’ni yöneten kadrolar şu anda solu da paramparça ederek insanları çaresiz hale getirdiler” dedi.

HDP ile gizli ittifak

CHP’deki yangına da vurgu yapan Yılmaz, şöyle devam etti: “Sadece Haydar Yılmaz değil, tüm Türkiye’de istifa edenlerin, gidenlerin, bağımsız aday olanların haddi hesabı yok. İstanbul’dan Ankara’ya ‘Temiz toplum, temiz siyaset’ diyerek yürüyen örgütler var... HDP ile gizli ittifak iddiaları basında sıkça yer alıyor. Onlar da bunu yalanlıyorlar mı bilmiyorum. Ama çok fazla yazılıp çiziliyor. Burada belediye başkanlığı yapmış birisi olarak Ankara’yı tanıyan biriyim. Yeşil alanların korunmasına çok önem veren biriyim. Eğitim, kültür ve sanat bizim için çok önemli başlıklar. Dikey yapılaşma meselesine de el atacağım.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:33
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Çankaya Belediyesi
  4. DSP
  5. Ankara Büyükşehir Belediyesi
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