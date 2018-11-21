Ankara'da 'soğan' operasyonu! 45 depoya baskın

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" dedi.

SOĞAN fiyatlarına ilişkin spekülatif hareketlerin oluşması üzerine Çorum'un Alaca ilçesindeki soğan depolarına yönelik de denetimler yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı üzerine, Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, soğan üretiminin yapıldığı Alaca ilçesindeki depolara yönelik denetim çalışması başlattı.

İlçenin büyük soğan üreticisi konumundaki kişilere ait depolarda denetimde bulunan ekipler tarafından stoklardaki ürün miktarları belirlendi. Depo denetimlerinde, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatları ile spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları incelendi. Evrak denetimleri de yapılarak, tutanak tutuldu.

Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin'in de katıldığı denetim sonuçları, vergi incelemeleri için veri teşkil edecek, gerekli bilgiler Ticaret Bakanlığı ile de paylaşılacak.

Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum'un tüm ilçelerinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, soğan fiyatlarına ilişkin spekülatif hareketlerin önlenmesi için gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.

"Depoları basacağız"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünki 'Muhtarlar Buluşması'nda stokçulara yönelik şu açıklamayı yapmıştı:

Kara kuvvetlerimizde, donanmamızla, özel kuvvetlerimizle, jandarmamızla, istihbaratımızla, ilaç ve tıbbi cihaz sanayimizle, otomotiv, bilişim, gıda, tüm sektörlerimizde ülkemizi tasarımcı ve üretici konumuna taşımak zorundayız.

Bu bir mecburiyettir. İşte dün söyledim, bakın dedim stok yapıyorsunuz, sebze, meyve stokluyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma halkıma, pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Ondan sonra da ne diyorlar? Hastalıklı, çürüktü. Sen çürüttün be...