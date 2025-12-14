  • İSTANBUL
Ankara'da skandal tespit edildi! Bakanlık ifşa etti... Vatandaşa ihanet rapor ile çıktı: Durumdan rahatsız

Tüketicinin gıda güvenliğini tehlikeye atan hileli üretimler, Tarım ve Orman Bakanlığı raporuyla ifşa etti. Vatandaşları sağlıksız gıdalarla buluşturan Ankara merkezli firmalar tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri sonucunda taklit veya tağşiş (hile) yaptığı kesinleşen firmaları ve ürünleri kamuoyuna duyurdu. Ankara'da faaliyet gösteren bazı et ve et ürünleri üreticilerinde yapılan kontroller, vatandaş sağlığını hiçe sayan ciddi ihlalleri ortaya çıkardı. Özellikle "köfte" adı altında satılan ürünlerde tespit edilen hileler şok etkisi yarattı.

VATANDAŞA İHANET RAPOR İLE ORTAYA ÇIKTI

Yeni Ankara’dan Fatmanur Zırh’ın haberine göre Bakanlığın yayımladığı listede, Ankara merkezli üç farklı işletmenin ürünlerinde, tüketiciyi yanıltıcı ve gıdanın değerini düşürücü maddeler tespit edildi.

Ankara'daki denetimlerde ortaya çıkan en dikkat çekici bulgular et ve et ürünleri üreticilerinde görüldü. Akyurt'ta faaliyet gösteren Tosun Köfte Et Ürünleri firmasının üretim alanından alınan ve etikette "yüzde 100 Piliç Eti" olduğu beyan edilen köfte ürünlerinde, mevzuata aykırı olarak Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti tespit edildi.

odat'ye göre: Mamak ilçesinde faaliyet gösteren Kardeşler Piknik adlı işletmenin Dana Köfte (Çiğ) ürününde ise mide bulandıran bir hileye başvuruldu. Laboratuvar analizleri sonucunda köftede Deri Dokusu Tespiti yapıldı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren Bay Kurumsal Hizmetler Yemek Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait köfte ürünlerinde yapılan testlerde de etikete uygunsuzluk saptandı. Ürün içeriğinde Kanatlı Eti Tespiti yapıldığı belirlendi.

