Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga

Alınan bilgiye göre, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir iş yerinde aynı aileden E.B., A.B. ve Ö.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. ve Ö.B. bıçakla, A.B. ise silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA