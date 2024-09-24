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Yerel Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Yerel

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Serdar K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ulubey Mahallesi Ece Caddesi üzerinde, kimliği öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Serdar K. sırtından yaralandı.

Yakınları tarafından Ankara Hastanesine kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın failinin yakalanması için çalışma başlatılırken, Serdar K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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