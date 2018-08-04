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Ankara'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralı

Motosikletteki iki şüpheliden birinin silahla ateş açması sonucu üç kişi yaralandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:13
Ankara'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralı

Çankaya ilçesi Bestekar Caddesi'ne gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişiden biri, K.Y'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar K.Y'nin yanı sıra o sırada çevrede bulunan Y.A. ve R.Ö'ye isabet etti.

Saldırıda yaralanan bu kişiler, Ankara'daki bazı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan K.Y'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Serkan Kaynak, yaptığı açıklamada, olay yerine gelen motosikletli iki kişiden sadece sürücünün başında kask olduğunu söyledi.

Sürücünün arkasında oturan şüphelinin motosikletten inerek elindeki pompalı tüfekle bir kişiye ateş ettiğini belirten Kaynak, "Ateş ederken de saçmalar başka yere gitmeye başladı. Sokağın köşesinde oturan kişinin bacağına isabet ettiğini gördüm. Daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtılar." diye konuştu.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:13
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