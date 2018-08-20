Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara'da park halindeki otomobilde çıkan kavgadasilahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde park halinde bulunan 06 EJ 875 plakalı otomobilde bulunan iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sürücü koltuğunda oturan G.K'ye silahla ateş etti.

Otomobilden inerek yaralı halde kaçmaya çalışan G.K'ye bir kaç el daha ateş eden kişi olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan G.K ise araçtan yaklaşık 25 metre ileride yere düşerken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ilk yardım ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında G.K'yi ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen uzman ekipler yaptıkları incelemede araç içinde ve çevrede çok sayıda boş kovan buldu.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.