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Yaşam Ankara’da sanayi bölgesinde yangın
Yaşam

Ankara’da sanayi bölgesinde yangın

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:47:00 -

Ankara Akyurt'ta bir fabrikanın dış cephesinde yangın çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde yangın meydana geldi. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akyurt’daki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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