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Ankara'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 22 kişi gözaltı

Başkentte polis ekipleri tarafından sahte ve kaçak içki sattığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:37
Ankara'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 22 kişi gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve Mamak ilçelerindeki 18 iş yerinde sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şafak vakti 18 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen 1355 şişe içki ile 5 litrelik pet şişeler içinde bulunan ve alkollü içki olduğu değerlendirilen 370 litre sıvı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında adli işlem yapılan şüpheli 22 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 21 şüpheli serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:37
  1. Ankara
  2. sahte içki
  3. operasyon

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