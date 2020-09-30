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Aktüel Ankara'da sahte içki üretip satan şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Ankara'da sahte içki üretip satan şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:17:12 -
Ankara'da sahte içki üretip satan şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte sahte içki üretip satan bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesi Yavrucuk Mahallesi'nde ikamet eden M.A'nın yasa dışı yollarla sahte içki üretip sattığı bilgisine ulaşıldı.

İstihbari bilgi üzerine M.A'ya ait ev, çiftlik ve arabada yapılan aramalarda, 10 litre sahte alkol, 538 gram gliserin ve 3 litre el yapımı içki ele geçirildi.

M.A. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

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