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Aktüel

Ankara’da restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan, kolonya dağıtımı sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan kafe, restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:53:57 -
Ankara’da restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan, kolonya dağıtımı sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan kafe, restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımına devam ediyor.


Korona virüs salgınının başladığı 11 Mart’tan bugüne kadar halk sağlığı için 7/24 yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde de aldığı tedbirlere kontrollü olarak devam ediyor.


Ankara’nın 25 ilçesinde maske, dezenfektan ve kolonya dağıtan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapılarını yeniden hizmete açan kafe, restoran ve lokantalara bu desteğini sürdürüyor.


Hijyen paketleri dağıtılıyor


Kent genelinde iş yerlerini açan esnafa içerisinde maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen paketleri dağıtılıyor.


Gölbaşı Mogan Gölü’ndeki işletmeleri ziyaret ederek hijyen paketleri dağıtan Ankara Zabıtası, işletme sahiplerine uyulması gereken hijyen önlemlerini hatırlatarak, hem esnafa hem de vatandaşlara sosyal mesafe kuralını sağlamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.


Gölbaşı esnafından Başkan Yavaş’a teşekkür


Normalleşme sürecinin başlamasına rağmen salgının devam ettiğini ve kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, esnafa yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:


“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Mart ayından bu yana ciddi bir salgınla mücadele süreci yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz normalleşme sürecine katkıda bulunmak için Gölbaşı’na geldik. Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile esnafımızı başkanımızın huzur ve bereket dilek ve selamlarıyla ziyaret ediyoruz. Halkımızdan normalleşmeyi tümüyle normale dönme olarak algılamayıp genelgelere uymaları ve esnafı bu konuda sıkıntıya düşürmemelerini istiyoruz. Aynı duyarlılığı esnafımızdan da talep ediyoruz.”


Pandemi sürecinde kendilerine maske ve dezenfektan dağıtan Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, “Gölbaşı esnafı olarak bu süreçte önlemlerimizi aldık. Yeni normalleşme sürecinde de esnafımızın bize ilettiği sorun ve talepleri Büyükşehir’e iletmiştik. Desteklerini esirgemeyen ve yanımızda olduğunu hissettiren Mansur Başkanımıza ve yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz” derken, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Türkel ise “Zor günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Mansur Yavaş, maddi ve manevi yanımızda durarak ve güzel bir duruş sergileyerek bizleri mutlu etti. Yapılan tüm hizmetleri görebiliyor ve hissedebiliyoruz” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

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