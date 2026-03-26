  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın Tahran ile ateşkes yapma ihtimali Siyonistleri endişelendirdi Katil(ler) barışa karşı Yargıyı ‘aileden’ bağlamış! Mansur'un beslemeleri Atlas cinayeti hakkında iddianame hazır! İşte sanık hakkındaki suçlamalar İran’ın uranyum stoku tam olarak sayılmadı ve dünya İran’ın elinde ne kaldığını gerçekten biliyor mu? İran’da ‘nükleer’ belirsizlik Üniversitelerimizin yükselişi sürüyor! İlk 500’de 11 Türk üniversitesi Hani iddianame paçavra idi! At yalanı varsa inananı Türk gemisine şok saldırı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz Hem katil hem salak... İsrail askeri bakın kaç dolar karşılığında tüm kordinatları İran'a satmış Hizbullah'tan füze yağmuru: Siyonist İsrail’in iki tankı yerle bir edildi Bakan Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e sert cevap: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla susuyorum!
Yerel Ankara’da pitbull dehşeti! Yasaklı ırk 2 çocuğu yaraladı
Yerel

Ankara’da pitbull dehşeti! Yasaklı ırk 2 çocuğu yaraladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ankara’da pitbull dehşeti! Yasaklı ırk 2 çocuğu yaraladı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde iki çocuğun yaralanmasına neden olan pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol'un ikametinde pitbull cinsi köpek beslediği belirtildi. Bina sakinlerinin şikayetleri üzerine site yönetiminin 29 Temmuz 2025 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararla, yasaklı ırkların sitede barındırılması ve ortak alanlarda dolaştırılmasının yasaklandığı ifade edildi. İddianamede, müşteki ifadeleri, doktor raporları ve olay anına ilişkin kamera kayıtlarının dosyaya dahil edildiği belirtildi. 30 Kasım 2025 tarihinde sanığa ait köpeğin, 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdığı kaydedildi. Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen adli muayene raporlarına da yer verilen iddianamede, her iki çocuğun yaralanmalarının hayati tehlike oluşturduğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu vurgulandı.

 

KÖPEĞE AĞIZLIK TAKMAMIŞ

Ayrıca iddianamede, "Şüpheli alınan savunmasında her ne kadar üzerine atılı suçu inkar etmiş ise de, 20 Kasım 2025 tarihinde hakkında 'hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçu kapsamında suç duyurusu bulunması, 30 Kasım 2025 tarihinde şüphelinin bakımını üstlendiği ve Tarım ve Orman Bakanlığının 7 Aralık 2021 tarih ve 2021/48 sayılı genelgesinde de tehlike arz eden hayvanlar listesinde yer aldığı açıkça görülen köpeğinin ağızlıksız bir şekilde mağdurlara saldırması sonucu mağdurların yaralanmalarına neden olduğu, böylece şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ilk duruşması 21 Nisan tarihinde yapılacağı bildirildi.

"Okumayın, zengin semtinde iş kovalayın" sözleri gündem oldu: Etiler’de köpek gezdirerek servet kazanıyor
“Okumayın, zengin semtinde iş kovalayın” sözleri gündem oldu: Etiler’de köpek gezdirerek servet kazanıyor

Aktüel

“Okumayın, zengin semtinde iş kovalayın” sözleri gündem oldu: Etiler’de köpek gezdirerek servet kazanıyor

Kayseri’de 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!
Kayseri’de 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!

Yerel

Kayseri’de 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!

İsrailli köpeklerin gizli askeri bilgileri İran'a satıldı
İsrailli köpeklerin gizli askeri bilgileri İran'a satıldı

Dünya

İsrailli köpeklerin gizli askeri bilgileri İran'a satıldı

Sahipsiz köpekten kaçarken canından oluyordu! 11 yaşındaki çocuk için milyonluk tazminat kararı
Sahipsiz köpekten kaçarken canından oluyordu! 11 yaşındaki çocuk için milyonluk tazminat kararı

Aktüel

Sahipsiz köpekten kaçarken canından oluyordu! 11 yaşındaki çocuk için milyonluk tazminat kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23