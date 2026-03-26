Ankara’da pitbull dehşeti! Yasaklı ırk 2 çocuğu yaraladı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol'un ikametinde pitbull cinsi köpek beslediği belirtildi. Bina sakinlerinin şikayetleri üzerine site yönetiminin 29 Temmuz 2025 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararla, yasaklı ırkların sitede barındırılması ve ortak alanlarda dolaştırılmasının yasaklandığı ifade edildi. İddianamede, müşteki ifadeleri, doktor raporları ve olay anına ilişkin kamera kayıtlarının dosyaya dahil edildiği belirtildi. 30 Kasım 2025 tarihinde sanığa ait köpeğin, 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdığı kaydedildi. Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen adli muayene raporlarına da yer verilen iddianamede, her iki çocuğun yaralanmalarının hayati tehlike oluşturduğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu vurgulandı.

KÖPEĞE AĞIZLIK TAKMAMIŞ

Ayrıca iddianamede, "Şüpheli alınan savunmasında her ne kadar üzerine atılı suçu inkar etmiş ise de, 20 Kasım 2025 tarihinde hakkında 'hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçu kapsamında suç duyurusu bulunması, 30 Kasım 2025 tarihinde şüphelinin bakımını üstlendiği ve Tarım ve Orman Bakanlığının 7 Aralık 2021 tarih ve 2021/48 sayılı genelgesinde de tehlike arz eden hayvanlar listesinde yer aldığı açıkça görülen köpeğinin ağızlıksız bir şekilde mağdurlara saldırması sonucu mağdurların yaralanmalarına neden olduğu, böylece şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ilk duruşması 21 Nisan tarihinde yapılacağı bildirildi.