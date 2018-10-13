Ankara'da otomobil takla attı: 4 kişi öldü
Ankara-Polatlı yolunda direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yola uçtu.13 Ekim 2018 Cumartesi 13:20
Ankara-Polatlı yolunda Polatlı’ya 15 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybolan otomobil takla attı.
Kazada sürücü ve yanındaki 3 kişi arabanın içinde sıkıştı. 112 sağlık ekipleri ve itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu arabadan çıkartılan Oktay Ev, Yılmaz Sofuoğlu, Ertuğrul Sofuoğlu, Serdar Çayır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ