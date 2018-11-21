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Ankara'da oto kaportacıya giren TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Yenimahalle ilçesinde oto kaporta dükkanına giren TIR, maddi hasara neden oldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:52
Ankara'da oto kaportacıya giren TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde gece yarısı meydana gelen olayda, 1733. Sokak üzerinde seyreden 06 BEJ 802 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki oto kaporta dükkanının bahçesine girdi. Dükkan önündeki metal çitleri deviren TIR, hızla park halindeki araçların arasına daldı. Kaporta tamir atölyesi önünde tamir edilmeyi bekleyen 4 otomobilden 2’sinde hasar oluştu.

Kaza gürültüsüne gelen sanayi çalışanları, olay yerini terk eden TIR'ın plakasını aldıktan sonra, iş yeri sahibi Ahmet Ezberci’ye haber verdi. Dükkanın önündeki kulübede bağlı köpeğinin bulunduğunu belirten Ezberci, geldiğinde köpeği Tipo’yu otomobilin altına saklanmış halde bulduğunu söyledi.

“Allah’tan köpeğimde bir şey yok ama dükkan harp alanı gibi olmuş”

Saat 03.30 civarında komşusundan gelen telefonla olayı öğrendiğini aktaran Ahmet Ezberci, “Yoldan gelmiştim, evde yatıyordum. Saat 03.30 civarı bir telefon geldi. ‘Dükkana TIR girdi, Tipo öldü’ dedi komşum. Bahçede köpeğim vardı, hemen kalkıp geldim, Allah’tan Tipo’da bir şey yok ama dükkan harp alanı gibi olmuş. Bir arkadaş vuran TIR'ın plakasını almış. Herhalde alkollüydü, çünkü başka bir açıklaması yok bu türden bir kazanın. 3-4 araçta hasar var, yaklaşık 100 bin TL civarında zarar var. TIR vurmuş, daha sonra da kaçmış gitmiş. Köpeğin kulübesi de bahçe içindeydi. O da Allah’tan arabanın altına saklanmış, o şekilde bir şey olmamış. Yarası yok, sokakta geziyor şimdi” diye konuştu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, oluşan hasar nedeniyle rapor tuttu. Sanayi çalışanlarından kaçan TIR'ın plakasını alan ekipler, araç ve sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 08:52
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