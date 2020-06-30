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Aktüel

Ankara'da operasyon! Bebek mumyası ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız tabancaların yanı sıra tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bebek mumyası ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:29:00 -
Ankara'da operasyon! Bebek mumyası ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin Konya'dan getirdikleri ruhsatsız tabancaları kent genelinde satacaklarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 37 sikke, 2 bronz heykel, bebek mumyası ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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