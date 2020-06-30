Ankara'da operasyon! Bebek mumyası ele geçirildi
Ankara'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız tabancaların yanı sıra tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bebek mumyası ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin Konya'dan getirdikleri ruhsatsız tabancaları kent genelinde satacaklarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 37 sikke, 2 bronz heykel, bebek mumyası ve çok sayıda fişek ele geçirildi.