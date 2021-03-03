Ankara'da olaylı maç
Ankara Eryaman Stadyumu'nda Galatasaray ve MKE Ankaragücü arasında oynanan maçta Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve MKE Ankaragücü yöneticileri tartıştı.
Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sarı kırmızılıların formda ismi Mostafa Mohamed kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mısırlı futbolcunun pozisyonunun tekrar izlenmesini isteyen sarı kırmızılıların teknik heyeti Meler'in VAR'dan uyarı almaması sonrasında isyan etti.
Galatasaray'da Mohamed, uzun süre sahada bekledi ancak VAR'dan uyarı gelmeyince Mısırlı futbolcu soyunma odasına gitti.
Fatih Terim ve ekibi sonrasındaki pozisyonda hakemleri alkışla protesto etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.