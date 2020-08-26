Ankara'da olaylı gece: Silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan bir lokantada saat 01.00 sıralarında Özkan Y. husumetli olduğu kişilerin lokantada olduğunu öğrenerek pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Halil Y. Birol I., Erkan A. ve Ayhan D. yaralandı. Özkan Y. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma ile Hacettepe Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.