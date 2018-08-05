THY - Trabzon
0553 313 94 23

Ankara’da muhtar dehşeti! 3 kişiyi yaraladı

Ankara'nın Haymana ilçesinde çıkan tartışmada bir muhtar silahıyla 3 kişiyi yaralarken, muhtar da çeşitli yerlerinden sopa darbeleriyle yaralandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 17:15
Ankara’da muhtar dehşeti! 3 kişiyi yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Haymana ilçesi Kızılkoyunlu Mahallesi’nde henüz belirlenmeyen bir sebeple mahalle muhtarı ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile çıkan kavgada sopa ile darp edilen muhtar H.T., belindeki silahı çıkartarak ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Çevredeki esnaf durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri sopa darbeleriyle yaralanan muhtar ve muhtarın silahla yaraladığı 3 kişiyi Haymana Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olayın yaşandığı yerde, jandarma ekipleri de hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hayati tehlikeleri olan yaralılar, jandarma eşliğinde Ankara’nın çeşitli hastanelerine nakledildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 17:15
  1. Ankara
  2. Haymana
  3. muhtar dehşeti
  4. yaralama
  5. silahla yaralama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
    1. ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı..
    2. Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde..
    3. Engelli yolcuyu almadı! Belediye..
    4. Bingöl'de engelli yolcuyu almayan..
    5. Üniversiteler tercih günlerine hazır
    6. Bakan, ucuz diye Rum Havalimanı'nı..
    7. ABD, İran için harekete geçti!
    8. Barbunya salatası nasıl yapılır?
    9. İddet nedir?
    10. Münbiç'te 25'inci devriye görevi yapıldı
    11. Adana'da otomobil ile minibüs..
    12. Trabzonspor'da yeni transfer sakatlandı
    13. Dinamitle balık avlamak isterken feci..
    14. Ayak bileği burkulmasına dikkat!
    15. Cezayir'i sel ve yıldırım vurdu: 6 ölü!
    16. Hamileyken saç kestirmek yanlış mı?
    17. Evlerimizde öncelik kimin?
    18. ABD'de büyük olaylar: 3 yaralı 4 gözaltı
    19. Kadın kocasından izinsiz nafile orucu..
    20. Dolaşım bozukluğunun nedenleri nelerdir?
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama