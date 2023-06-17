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Gündem Ankara'da MKE fabrikasındaki patlamada yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
Gündem

Ankara'da MKE fabrikasındaki patlamada yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 11:02:00 -
Ankara'da MKE fabrikasındaki patlamada yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

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