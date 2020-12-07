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Aktüel Ankara'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Ankara'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 00:41:26 -
Ankara'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Bala ilçesinde minibüsün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erdem Akçakaya idaresindeki 51 BD 456 plakalı minibüs, Konya-Ankara kara yolunun 170. kilometresi Karahamzalı Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyir halinde olan Levent Albayrak yönetimindeki 06 BMD 05 plakalı pancar yüklü tırın dorsesine çarptı.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan İsmail Ünal olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Akçakaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulans ile Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Akçakaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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