Ankara’da mezarlık altyapıları yaptırılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda altyapı yapım işi için açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 27.01.2023 günü saat 16:00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle / ANKARA’da yapılacak.
İhale kapsamında 61 Adet Poz Kaleminde Mezarlık Alanlarında Alt Yapı Yapım İşi (İçmesuyu, pissu hattı yapım işi) yaptırılacak.
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