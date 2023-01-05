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Ekonomi Ankara’da mezarlık altyapıları yaptırılacak
Ekonomi

Ankara’da mezarlık altyapıları yaptırılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda altyapı yapım işi için açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 13:48:00 -
Ankara’da mezarlık altyapıları yaptırılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 27.01.2023 günü saat 16:00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle / ANKARA’da yapılacak.

İhale kapsamında 61 Adet Poz Kaleminde Mezarlık Alanlarında Alt Yapı Yapım İşi (İçmesuyu, pissu hattı yapım işi) yaptırılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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