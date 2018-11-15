Ankara'da korkunç kaza! İnşaata dalıp iskeleye saplandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dumlupınar Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde seyreden H.D. idaresindeki otomobil, Tarım ve Orman Bakanlığı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, üst geçit inşaat alanında girdi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, bariyerleri aşıp havalanarak iskele demirlerine çarptı. Metal yığınının ortasında sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı. İskelede de çökme tehlikesi yaşandı.



Hızla şantiyeye dalan araç nedeniyle neye uğradığını şaşıran inşaat görevlileri, kazayı ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, sürücü H.D.’ye ilk müdahalede bulundu. Şahıs daha sonra ambulansla tedavi edilmek üzere AtatürkEğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Yol üzerinde işaretlemeler yapan polis ekipleri, şantiyede oluşan hasar nedeniyle rapor tuttu. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.