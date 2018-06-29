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Ankara'da kaybolan Kayıp Eylül'den acı haber!

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'nın cesedi bulundu. Cesedin bulunduğu yerden çıkarma işlemlerinin devam ettiği ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

29 Haziran 2018 Cuma 21:17
Ankara'da kaybolan Kayıp Eylül'den acı haber!

Yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıktıktan sonra kaybolmuştu.

En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından Eylül'ün cansız bedeni bulundu.

KAHREDEN DETAYLAR

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur K. tutuklandı. Jandarma, Uğur K.'nin el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

Bunun üzerine ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinde bulunan Uğur K.'nin vereceği ifade sonrası, ekiplerin Eylül'ün izini süreceği belirtildi. Ekipler dün gece de Uğur K'nin evinin önünde bulunan diğer aracının üzerinde kriminal incelemede bulundu.

Uğur K.'nin gözaltına alınan annesi H.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:17
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