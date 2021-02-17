  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara'da kar küreme aracı kaza yaptı! 1 ölü
Yerel

Ankara'da kar küreme aracı kaza yaptı! 1 ölü

Ankara'da kar küreme aracının kanala düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 14:19:00 -
Ankara'da kar küreme aracı kaza yaptı! 1 ölü

Kar yağışının ardından kilitlenen Ankara'da feci bir kaza yaşandı.

Ankara ve çevre illerdeki yoğun kar yağışı sonrası, Ankara-Niğde otoyolunun ulaşıma kapanmaması amacıyla yürütülen kar küreme çalışmaları sırasında 06 CE 832 plakalı kar küreme aracı su kanalına devrildi.

Devrilen kar küreme aracının şoför koltuğunda oturan Emre S. kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek'in Gara şehitleriyle ilgili ifadeleri tepki çekti
Siyaset

Doğu Perinçek'in Gara şehitleriyle ilgili ifadeleri tepki çekti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'ulusal yas' ilan edilmesi talebine ilişkin, "Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz" ş..
Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Türkiye'ye flaş çağrı!
Dünya

Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Türkiye'ye flaş çağrı!

Sudan ile savaşın eşiğine gelen Etiyopya'dan Türkiye'ye teklif yapıldı. Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, diyalog için Türkiy..
Erdoğan'ın masasına geliyor! PKK'yı bitirecek strateji
Gündem

Erdoğan'ın masasına geliyor! PKK'yı bitirecek strateji

Kabine toplantısının ana gündemi, terör örgütüne yönelik önümüzdeki dönemde yapılacak muhtemel operasyonlar ile koronavirüsle mücadele olaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay