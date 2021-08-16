Ankara'da kadın kaynak personelinin sözleri alkış aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesi kürsüye çıkan MİTAŞ kaynak personeli Melek Tuğ'un sözleri törende renkli anlar yaşattı.

Tuğ'un sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alkışlandı.

"Mesleğimi seviyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek sözlerine başlayan MİTAŞ personeli Tuğ, "Bundan yaklaşık 5 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kurslara katılmıştım. Orada doğalgaz ve kalorifer döşemeciliği eğitimi aldım. Bu kursları alırken doğalgaz borularının nasıl kaynatıldığını gördüm ve çok ilgimi çekti. Daha sonra 2017 yılında yine Büyükşehir’in verdiği kaynak kursuna katılmaya karar verdim. O zaman bana kadın başına yapamazsın edemezsin diyenler çok oldu ama dinlemedim, iyi ki de dinlememişim. Şu an üçüncü yılımı doldurmuş kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım. Türkiye'nin en büyük 2 üs sanayi kuruluşundan birinde çalışıyorum. Argon gaz altı, oksijen ve elektrot kaynakçılığı yapabiliyorum. Düz lise mezunuydum. Açıktan meslek lisesine başladım, bu sene meslek lisesi mezunuyum. Sayın Cumhurbaşkanım, hani siz diyorsunuz ya “durmak yok yola devam” diye, biz de durmuyoruz. Benim de kendime göre hedeflerim var şuan. Usta eğiticilik belgesi almak için sınavlara hazırlanıyorum. Daha sonra kaynak inspektörlüğü eğitimimi alacağım. Çünkü mesleğimi seviyorum, işimi zevkle yapıyorum." dedi.

"Adam akıllı değil, kadın akıllı yap"



Kadınların çalışmasının önemine değinen Tuğ, "İnanıyoruz ki, kadının elinin değdiği her yer pırıl pırıl oluyor. Evde de böyle sanayide de böyle. Hani derler ya bir işi yaparken adam akıllı yap diye, ben de hep kendime kadın akıllı yap diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sizin kadınlara ne kadar değer verdiğinizi biliyorum. Kadınların çalışmasını ne kadar desteklediğinizi de biliyorum. Bu yüzden öncelikle size tüm emekçi kadınlar adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Türk kadınının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin"

Tuğ şöyle devam etti: "Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bu sanayi bölgesinin temelini 15 yıl önce siz atmıştınız. Bugün burada onlarca fabrikada benim gibi yüzlerce kadın çalışıyor. Lütfen Türk kadınının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin. Biz sizin yüzünüzü ve sayın sanayi bakanımızın yüzünü asla kara çıkartmayacağız. Bu fırsatı bulmuşken, iş arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. MİTAŞ yönetimine ve yönetim kurulu başkanımız Volkan Karabağ’da teşekkürlerimi ediyorum. İyi ki MİTAŞ ailesinin bir üyesiyim, iyi ki sanayiciyim diyorum, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum."