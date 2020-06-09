Ankara'da kaçakçılık operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte 2 depoya düzenlenen operasyonda, ülkede satışı yasak olan 3 bin 800 paket mentollü sigara, 9 bin 480 adet hap ve 12 bin 637 adet kozmetik ürünü ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Yenimahalle'de birer depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Türkiye'de satışı yasaklanan 3 bin 800 paket mentollü sigara, 9 bin 480 adet hap ve 12 bin 637 adet kozmetik ürünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ilgili kanunlar uyarınca işlem yapıldı.