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Aktüel

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:35:32 -
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'da sigara, tütün, alkollü içki ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik 25-31 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 254 muhtelif eşya, 108 kilo nargile tütünü, 80 litre sahte içki, 45 sikke ile 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

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