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Gündem Ankara'da kabus gibi gece!
Gündem

Ankara'da kabus gibi gece!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 01:56:00 - 2024-06-07 02:28:03

Başkent Ankara’da akşam saatlerde başlayan sağanak yağış felaketleri beraberinde getirdi.

Şehir kısa süreli sağanak yağışta sular altında kalırken, bir otomobile yıldırım isabet etti. Araç kullanılamaz hale geldi, sürücü yara almadan kurtuldu.

Öte yandan Sincan ilçesinde, yağıştan korunmak isteyen vatandaşların üzerine tabela yıkıldı.

20 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti!

Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi'ndeki olayda tabelanın altında kalan 2 kişiden 20 yaşındaki Ayşe Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti.

İsmi henüz öğrenilemeyen yaralının hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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