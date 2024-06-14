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Yerel Ankara'da İngiliz vatandaşı şahıs komedyen eşini öldürdü!
Yerel

Ankara'da İngiliz vatandaşı şahıs komedyen eşini öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 16:53:00 -
Ankara'da İngiliz vatandaşı şahıs komedyen eşini öldürdü!

Ankara’da İngiliz vatandaşı şahıs, Çekyalı komedyen eşini öldürüp intihar etti.

 Ankara’da İngiltere vatandaşı olan bir adam, kavga ettiği Çekya vatandaşı, müzisyen ve komedyen Victoria Vera Blytheşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, 11 Haziran günü Çankaya’nın İncek Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, İngiliz Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth’in telefonuna gelen mesajlar sebebiyle tartışma çıktı. Alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Thomas Blyth, eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çiftin 3 çocuğu ise Türkiye’ye gelen yakınlarına teslim edildi.

Victoria Vera Blyth’in cenazesini henüz teslim alan çıkmadı

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Thomas Blyth’in cenazesi ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edilirken, Victoria Vera Blyth’in cenazesi ise henüz teslim alan olmadı.

5 yıl önce Ankara’ya geldi

5 yıl önce Ankara’ya yerleşen Thomas Blyth’in, petrol ve sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketi olduğu öğrenildi. Daha sonra Ankara’ya gelen Victoria Vera Blyth’in ise spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlediği aktarıldı.

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