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Yerel Ankara'da iki otobüste 35 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Ankara'da iki otobüste 35 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da, Siirt ve Diyarbakır'dan İstanbul'a giden iki otobüste 35 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 5 kişi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 12:45:00 -
Ankara'da iki otobüste 35 düzensiz göçmen yakalandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin ve bunlara aracılık yapan göçmen kaçakçılarının bulunduğu iki otobüsün Ankara'ya geldiğini tespit etti.

Siirt-İstanbul seferini yapan otobüsü Gölbaşı 10. kilometrede durdurarak kontrol eden ekipler, pasaport ve kimlik belgeleri olmayan ve kimlik tespitleri yapılamayan Afganistan uyruklu 15 kişiyi yakaladı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi K.A. ve D.C'yi gözaltına aldı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir diğer yolcu otobüsünde de arama yapan ekipler, 18'i Afganistan, 2'si Bangladeş uyruklu 20 düzensiz göçmen ile S.D, İ.K. ve E.T'yi yakaladı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılacağı öğrenildi.

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