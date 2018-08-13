THY - İstanbul
0553 313 94 23

Ankara’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga

Ankara’da iki grup arasında laf atma tartışması nedeniyle çıkan arbede, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:50
Ankara’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga

Olay, dün akşam saatlerinde Polatlı’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede karşılaşan iki kişi arasında laf atma tartışması yaşandı. Giderek şiddetlenen tartışma tarafların yakınlarının da katılması üzerine alevlendi. Ağız dalaşıyla başlayan gerginlik, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Taraflar ellerindeki taş ve sopalarla birbirlerini darp etti.

 Çarşı esnafının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırılan kavgada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekstil atölyesinden 180 kilo eroin çıktı!
    1. Tekstil atölyesinden 180 kilo eroin..
    2. İçişleri Bakanlığı: Provoke edici 346..
    3. Zilhicce'nin ilk on günü yapılacak..
    4. New York Times gazetesi yazdı!..
    5. Vahşet! Rahatsız ediyor diye köpeği av..
    6. Döviz provokatörlerine yönelik..
    7. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele..
    8. 'Spekülatif atakla karşı karşıyayız'
    9. ASELSAN'dan dev hamle!
    10. Uzmanlardan meyveli soda uyarısı! Çok..
    11. 50 füze TSK'ya teslim edildi
    12. Azerbaycan-Ermenistan sınırında..
    13. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    14. Dergilik’te gazete okuyanlar Temmuz’da..
    15. Hatıra olsun diye çektiler, son..
    16. Zilhicce ayında yapılacaklar?
    17. Casper VIA A3 Plus ‘hem akıllı, hem..
    18. Zilhicce orucunun fazileti
    19. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den..
    20. Taraftarları taşıyan minibüs devrildi!..
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama