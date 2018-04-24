THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi: 8 kişi tutuklandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda çökertilen hırsızlık çetesinin elebaşı "Kaz" lakaplı zanlının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

24 Nisan 2018 Salı 10:28
Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi: 8 kişi tutuklandı

Şubat ve nisan aylarında Ankara'da meydana gelen 24 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 18 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerden ikisinin başka olaylardan dolayı tutuklu bulunduğu belirlendi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen 8 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 20 cep telefonu ve hat, 16 kol saati, çok sayıda takı malzemesi, 1 şarjör içerisinde 9 adet 7,65 milimetre mermi, 1 ses kayıt cihazı, 1 madalya, 1 kurusıkı tabanca, 1 kolye, başkası adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin pencere demirlerini kırarak içeri girdikleri, çaldıkları 300 bin lira değerindeki malları V.Y. ve E.A. aracılığıyla değerinin altında elden çıkardıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında çete elebaşı "Kaz" lakaplı E.E'nin de bulunduğu 8'i sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:28
  1. Hırsızlık Büro Amirliği
  2. Ankara

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD'nin Suriye'den çıkmaya niyeti yok
    1. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:..
    2. İran rest çekti: Ciddi sonuçları olur
    3. Katil İsrail askerleri Filistinli..
    4. Tunceli'de terör örgütüne ait 9..
    5. Türk düşmanlığına kendi ülkesi bile..
    6. Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi:..
    7. Alman Ordusunda yeni finansman ihtiyacı
    8. Sultangazi’de alevler evine sıçramasın..
    9. Selvi: Siyasette kritik 48 saate girdik
    10. TSK'dan yerli insansız kara aracı..
    11. Fatih Terim iki ismi derbiye hazırlıyor!
    12. Anderson Talisca şaşırtıyor! Dikkat..
    13. Rus Bakan Sergey Şoygu: ABD ve..
    14. "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" için..
    15. "Abdullah Gül'ü Erdoğan’ın karşısına..
    16. Şırnak'ta patlama! Şehidimiz var
    17. Kimsenin fark etmediği detay! ‘Akşener..
    18. 11 kişinin öldüğü jet kazasında şifre..
    19. Bakanlık çiftçilere 30 bin TL geri..
    20. Motosiklet sürücüsü hamile kadına..
    Nevşin Mengü'nün başörtüsü nefreti... Çirkin sözler
    Nevşin Mengü'nün başörtüsü nefreti... Çirkin sözler
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim