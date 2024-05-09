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Yerel Ankara'da hareketli dakikalar! Şüpheli çanta alarma geçirdi
Yerel

Ankara'da hareketli dakikalar! Şüpheli çanta alarma geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-09 20:22:00 - 2024-05-09 20:26:15

Ankara'da yol kenarında bulunan çanta, ekipleri harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantadan elektronik eşyalar çıktı.

Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi Acıgöl Sokak’ta meydana gelen olayda, yol kenarında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Fünye ile patlatıldı

Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha ekiplerince şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Müdahale edilen çantanın içerisinden elektronik eşya çıktı.

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