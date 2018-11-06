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Ankara'da haraç çetesine operasyon
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK adına silah zoruyla haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
06 Kasım 2018 Salı 07:08
Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 07:08
ankara
pkk
haraç
çete
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