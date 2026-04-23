Ankara’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara’da gece saatlerinde yaşanan trafik kazası bir kişiyi ağır yaraladı. Çankaya ilçesindeki Celal Bayar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İddiaya göre motosikletiyle seyir halinde olan A.D., şerit değiştirdiği sırada aynı yönde ilerleyen 09 ABK 040 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü A.D. savrularak yere düştü.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan A.D., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
Kaza nedeniyle Celal Bayar Bulvarı’nda trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.