CHP'li A. M. Başarır'dan skandal çıkış! Milletin ahlak değerleriyle alay ettiler Resmen duyuruldu! Suudi Arabistan Türkiye bombasını patlattı Hakan Fidan’dan sosyal medyayı sallayan cevaplar! Dışişleri mi, MİT mi? Hakan Fidan gençlerin "terleten" sorularına ne yanıt verdi? CHP’li vekil zikzak çizdi! Suçlu Vali olunca öyle belediye başkanı olunca böyle Ceyhan Belediye Başkanı serbest bırakıldı: Aziz İhsan Aktaş davasında 5 tahliye! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rutte'ye barış mesajı Beyaz Saray'da diplomasi trafiği! Pakistanlı kaynakların iddiasına Trump’tan "mümkün" onayı geldi! TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel’i kabul etti: Özel ara seçim istedi, Kurtulmuş Meclis İç Tüzüğü’nü gösterdi ‘Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…’ Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı Küresel zorba Trump’tan İran’a küstah ültimatom: Yine 3 ila 5 gün süre tanıdı
Ankara’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da gece saatlerinde yaşanan trafik kazası bir kişiyi ağır yaraladı. Çankaya ilçesindeki Celal Bayar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İddiaya göre motosikletiyle seyir halinde olan A.D., şerit değiştirdiği sırada aynı yönde ilerleyen 09 ABK 040 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü A.D. savrularak yere düştü.

 

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.

 

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan A.D., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Kaza nedeniyle Celal Bayar Bulvarı’nda trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.

