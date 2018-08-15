Ankara'da gurbetçilerin otomobili takla attı: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Şereflikoçhisar ilçesi Şekerköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Ankara istikametine giden Mehmet Tekkanat idaresindeki 792 ABG 49 yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole indikten sonra takla atmaya başlayan otomobil, yol ortasına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Tekkanat ve araçta bulunan Seda Yalman olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şiha Y. (47), Saadet S. (44), H.Y. (11), Y.Y. (17) ve S.Y. (14) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya’nın Kulu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.Y., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.