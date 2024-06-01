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Gündem Ankara'da Filistin'e destek Yürüyüşü
Gündem

Ankara'da Filistin'e destek Yürüyüşü

Yeniakit Publisher
2024-06-01 03:17:00 -
Ankara'da Filistin'e destek Yürüyüşü

Ankara'da sivil toplum örgütleri tarafından Filistin’e destek yürüyüşü yapıldı.

Ankara'da Kocatepe Camii'nden başlayıp Sıhhiye meydanına kadar Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Sıhhiye'ye doğru meşaleli yürüyüşe başlayan grup, Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlar açtı, 'Kanlı ellerinizi Gazze'den çekin', 'İnsanlık onuru siyonizmi yenecek' yazılı dövizler taşıdı. İsrail ve ABD aleyhine sloganlar da atıldı.

Sıhhiye meydanında topluluk adına konuşan İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Başkanı Fatih Savaşan, İsrail'e bir kez daha 'başaramayacaksınız' demek ve Filistin direnişine bir kez daha 'biriz- beraberiz ve kazanacağız' demek için toplandıklarını belirtti.


Kaynak: DHA

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