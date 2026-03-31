Ankara'da feci kaza: Karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptı!

Kaza, dün öğlen saatlerinde Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. Süratle ilerleyen ve kural ihlali yaptığı iddia edilen 06 BV 9608 plakalı aracın sürücüsü M.D. (51), yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Defne Karataş'a çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Beyin kanaması teşhisi konulan ortaokul 7. sınıf öğrencisi Karataş'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücünün ise emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği aktarıldı.

"Araç sürücüsü hatalı sollama yapmış ve karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarpmış"

Kazayla ilgili konuşan esnaftan İsmet Bal, "Araç sürücüsü hatalı sollama yapmış ve karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarpmış. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. Çocuğa müdahale edip hastaneye götürdüler. Durumu çok kötüydü. Çocuk kendinde değildi. Etraf çok kalabalıktı. Burada çok kaza oluyor. Üst geçit çok eski. Yenilenmesi lazım. Kimse kullanmıyor. Yürüyen merdiven ve asansörünün olması lazım. Çocuk okuldan çıkarken bu yolu kullanıyor. Kaza geçiren kız çocuğu da buradaki okulda eğitim görüyormuş. Bölgede çok fazla kaza oluyor. Bir an önce gereken önlemlerin alınması lazım. Yaşlı vatandaşlarımız karşıya geçmekte zorlanıyor" dedi.

"Burada çok kaza oluyor"

Kaza tanıklarından başka bir esnaf ise, "Bu caddede sürücüler süratli araç kullanıyor. Buraya tümsek yapılması lazım. Dünkü kazada da öğrenci karşı yola geçmek üzereyken, otomobil çarpmış. Sürücü hem çok süratliymiş hem de hatalı sollama yapmış. Kazanın ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdüler. Durumu kötüydü. Buradaki üst geçit bakımsız ve eski olduğu için tercih edilmiyor. Buraya vatandaşları kullanmaya teşvik edecek, yürüyen merdivenli üst geçit yapılabilir. Burada çok kaza oluyor. Dün bir kaza daha yaşandı. Çok şükür maddi hasarlıydı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.