Ankara'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.
İzmir'den Ağrı'ya doğru giden 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.
Polatlı'daki kazada üst geçidin, otobüsün neredeyse tamamını ortadan ikiye biçtiği görüldü. Kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği 26 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
"Yolda fren izi yok"
Ankara Valisi Vasip Şahin, yolda fren izi olmadığını ve ilk belirlemelere göre şoförün uyumuş olma ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti. Vali Şahin, şoförün de hayatını kaybedenler arasında olduğunu bildirdi.
Görgü tanıdığından ilk bilgi
Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.
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