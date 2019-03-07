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Ankara'da feci kaza! Aracın arka camından fırladı

Ankara'da bariyerlere çarparak aydınlatma direğini deviren otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

07 Mart 2019 Perşembe 08:59
Ankara'da feci kaza! Aracın arka camından fırladı

Ankara'da, Eskişehir Yolu Dumlupınar Bulvarı'ndan Konutkent istikametine giden Taha İnanç Günbey'in kullandığı 06 FG 0508 plakalı otomobil, Çayyolu yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Bu esnada yol kenarındaki aydınlatma direğini de deviren otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yolcu olarak ön koltukta oturan Kenan Canpolat aracın arka camından yola fırlayarak ağır yaralandı.

Araçtan hafif yaralı olarak kurtulan Günbey ise ağır yaralı olarak yol kenarında yatan arkadaşına yardım etmeye çalıştı.

Bu esnada kazayı gören yakındaki bir akaryakıt istasyonunun çalışanı durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:59
  1. Eskişehir
  2. Ankara

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