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Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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Yerel Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Yerel

Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 21:05:00 -
Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Başkentte servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde 06 C 0019 plakalı servis aracı ile 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D. E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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