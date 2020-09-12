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Aktüel Ankara'da etkili olan kum fırtınası günlük yaşamı etkiliyor
Aktüel

Ankara'da etkili olan kum fırtınası günlük yaşamı etkiliyor

Öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde görüş mesafesini azalttı - Polatlı ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar hasar gördü - Vali Vasip Şahin: - "Bir taraftan ilçelerimizle irtibat halindeyiz. İncelemelerimiz sürüyor. Bu ilk yaptığımız incelemelere göre, henüz daha ölü, yaralı bilgisi yok. Detaylı bilgiyi ancak tespitler yapıldıktan sonra paylaşırız"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:55:09 -
Ankara'da etkili olan kum fırtınası günlük yaşamı etkiliyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkisiyle Polatlı ilçesinde dev toz bulutları oluştu. Tarım işçilerinin kaldığı kırsal bölgedeki alanlarda kurulu çadırların uçmasına neden oldu. Toz fırtınasının şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi.

AFAD ve itfaiye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir taraftan ilçelerimizle irtibat halindeyiz. İncelemelerimiz sürüyor. Bu ilk yaptığımız incelemelere göre henüz daha ölü, yaralı bilgisi yok. Detaylı bilgiyi ancak tespitler yapıldıktan sonra paylaşırız." diye konuştu.


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