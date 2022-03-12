Ankara’da EGO ücretleri ne kadar oldu? ÖHO, ÖTA, ANKARAY, metro ve EGO zammı ne kadar?

Ankara'da toplu taşımaya bir kez daha zam yapıldı. Özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulamka üzere yaptığı zam teklifi kabul edildi. Zam sonrası öğretmen biniş ücreti, tek binişlik Ankarakart ücreti, toplu taşımada tam bilet ücreti ve öğrenci biniş ücreti ücretleri de sorgulanır oldu.