Ankara’da EGO ücretleri ne kadar oldu? ÖHO, ÖTA, ANKARAY, metro ve EGO zammı ne kadar?
Ankara'da toplu taşımaya bir kez daha zam yapıldı. Özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulamka üzere yaptığı zam teklifi kabul edildi. Zam sonrası öğretmen biniş ücreti, tek binişlik Ankarakart ücreti, toplu taşımada tam bilet ücreti ve öğrenci biniş ücreti ücretleri de sorgulanır oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) genel kuruluna sunuldu.
Öğrenci biniş ücreti ne kadar oldu?
UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5 liraya, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.
Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25 liraya, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.
Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak?
Yeni fiyat tarifesi 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5 liraya, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.