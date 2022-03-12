  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ankara’da EGO ücretleri ne kadar oldu? ÖHO, ÖTA, ANKARAY, metro ve EGO zammı ne kadar?
Ekonomi

Ankara’da EGO ücretleri ne kadar oldu? ÖHO, ÖTA, ANKARAY, metro ve EGO zammı ne kadar?

Ankara'da toplu taşımaya bir kez daha zam yapıldı. Özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulamka üzere yaptığı zam teklifi kabul edildi. Zam sonrası öğretmen biniş ücreti, tek binişlik Ankarakart ücreti, toplu taşımada tam bilet ücreti ve öğrenci biniş ücreti ücretleri de sorgulanır oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 08:22:00 - 2022-03-12 08:23:08
Ankara’da EGO ücretleri ne kadar oldu? ÖHO, ÖTA, ANKARAY, metro ve EGO zammı ne kadar?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) genel kuruluna sunuldu.

Öğrenci biniş ücreti ne kadar oldu?

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5 liraya, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.

Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25 liraya, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.

Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak?

Yeni fiyat tarifesi 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5 liraya, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay