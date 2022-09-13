  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara'da dev operasyon! 39 zanlı yakalandı
Gündem

Ankara'da dev operasyon! 39 zanlı yakalandı

Başkent Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 13:56:00 -
Ankara'da dev operasyon! 39 zanlı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 5-11 Eylül tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda kaçak olduğu belirlenen 2 bin 571 ilaç, 1580 sigara, 1231 elektronik ve muhtelif eşya, 410 kilogram tütün, 810 puro, 305 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, 359 sahte bandrol, 38 cep telefonu, alkol yapımında kullanılan 20 kit ve 13 milyon 800 bin 700 makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan 39 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23